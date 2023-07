Visite guidée de l’hôtel de ville de Châtellerault Hôtel de Ville Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Visite guidée de l’hôtel de ville de Châtellerault Hôtel de Ville Châtellerault, 17 septembre 2023, Châtellerault. Visite guidée de l’hôtel de ville de Châtellerault Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h00 Hôtel de Ville Gratuit. Sur inscription. Les bâtiments du couvent des Minimes sont transformés en mairie après la Révolution. En 1848, ils sont rasés au profit d’une vaste construction conçue pour accueillir l’hôtel de ville, le palais de justice et un musée. Venez découvrir ou redécouvrir l’hôtel de ville, son escalier monumental, sa salle des mariages et la cloche Pauline ! Hôtel de Ville 78 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 05 47 http://www.grand-chatellerault.fr https://www.facebook.com/chatelleraultpatrimoine [{« type »: « link », « value »: « http://mesdemarches.grand-chatellerault.fr »}] Châtellerault est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 78 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault Ville Châtellerault

