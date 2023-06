Bar à champagne éphémère Hôtel de Ville Château-Thierry, 8 juillet 2023, Château-Thierry.

Château-Thierry,Aisne

Un bar à champagne et cocktail pour une pause pétllante.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 22:00:00. 10 .

Hôtel de Ville

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



A champagne and cocktail bar for a sparkling break

Un bar de champán y cócteles para una escapada chispeante

Eine Champagner- und Cocktailbar für eine prickelnde Pause

Mise à jour le 2023-06-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne