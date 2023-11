Exposition de Playmobils Hôtel de Ville Châlons-en-Champagne, 1 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Venez découvrir l’univers PLAYMOBIL® avec une exposition* qui saura émerveiller petits et grands !

Une quinzaine de dioramas variant de 2 à 7 mètres sur des thématiques variées telles que :

– Les Indiens

– Le Far West

– Les Pirates

– Le Médiéval

– Les chevaliers

– Noël et toute sa féérie…

Un clin d’œil à notre ville et à un club de sport sera à découvrir !

Ouvert de 18h45 à 20h le 1er décembre (jour de l’inauguration).

Fermeture à 17h les 24 et 31 décembre. Fermé le 25 décembre.

Un jeu « Trouve les intrus » destiné aux enfants avec à la clé une figure PLAYMOBIL** à gagner ;

2 dates prévues : samedi 2 et mercredi 20 décembre.

2023-12-01 fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Hôtel de Ville Place du Maréchal Foch

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Come and discover the world of PLAYMOBIL® with an exhibition* that will amaze young and old alike!

Fifteen dioramas ranging in size from 2 to 7 metres, on a variety of themes such as :

– Indians

– The Wild West

– Pirates

– Medieval

– Knights

– Christmas and all its enchantment…

A nod to our town and a sports club!

Open from 6:45 p.m. to 8 p.m. on December 1 (inauguration day).

Closes at 5pm on December 24 and 31. Closed on December 25.

A « Find the intruders » game for children, with a PLAYMOBIL** figure to be won;

2 dates scheduled: Saturday December 2 and Wednesday December 20

Venga a descubrir el mundo de PLAYMOBIL® con una exposición* que sorprenderá a grandes y pequeños

Una quincena de dioramas de 2 a 7 metros de altura sobre temas tan variados como :

– Los Indios

– El Salvaje Oeste

– Piratas

– Medieval

– Caballeros

– La Navidad y todo su encanto…

Un guiño a nuestra ciudad y ¡un club deportivo!

Abierto de 18.45 a 20.00 h el 1 de diciembre (día de la inauguración).

Cierre a las 17.00 h los días 24 y 31 de diciembre. Cerrado el 25 de diciembre.

Juego para niños « Encuentra a los intrusos », con una figura PLAYMOBIL** para ganar;

2 fechas programadas: sábado 2 y miércoles 20 de diciembre

Entdecken Sie die Welt von PLAYMOBIL® mit einer Ausstellung*, die Groß und Klein in Staunen versetzen wird!

Rund 15 Dioramen von 2 bis 7 Metern Länge zu verschiedenen Themen wie z.B. :

– Die Indianer

– Der Wilde Westen

– Die Piraten

– Das Mittelalter

– Die Ritter

– Weihnachten und all sein Zauber

Eine Anspielung auf unsere Stadt und einen Sportverein gibt es auch zu entdecken!

Geöffnet von 18:45 bis 20:00 Uhr am 1. Dezember (Tag der Eröffnung).

Am 24. und 31. Dezember um 17 Uhr geschlossen. Am 25. Dezember geschlossen.

Ein Spiel « Finde die Eindringlinge » für Kinder, bei dem es eine PLAYMOBIL**-Figur zu gewinnen gibt;

2 geplante Termine: Samstag, 2. und Mittwoch, 20. Dezember

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne