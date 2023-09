Spectacle « Du pain plein les poches » Hôtel de ville Cenon, 12 janvier 2024, Cenon.

Spectacle « Du pain plein les poches » Vendredi 12 janvier 2024, 20h45 Hôtel de ville 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune

Deux femmes sont autour d’un puit dans lequel on a jeté un chien. Elles se demandent désespérément comment sauver le chien. Le temps passe. La nuit tombe. Et le chien est toujours là.

Dans cette pièce du dramaturge franco-roumain, on retrouve tous les codes d’un théâtre absurde à la Beckett, où la lâcheté se heurte à la mauvaise foi. Les deux comédiennes amateurs portent ce texte comique avec une sensibilité à fleur de peau, dans une mise en scene qui révèle la poésie du quotidien. Cette joute verbale, appuyée par un jeu grotesque, permet de mieux révéler avec humour tous les paradoxes de notre monde.

Hôtel de ville 1 avenue Carnot 33150 Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-cenon.fr https://www.facebook.com/villedecenon/ [{« type »: « phone », « value »: « 0556862145 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.oscillo-theatroscope.com/spectacle.php?id=345 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.alize@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:45:00+01:00 – 2024-01-12T22:00:00+01:00

