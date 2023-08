Initiation au Football Américain Hôtel de ville Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Initiation au Football Américain Hôtel de ville Cenon, 16 septembre 2023, Cenon. Initiation au Football Américain Samedi 16 septembre, 14h00 Hôtel de ville Découverte du Football Américain et de son équipe de CENON.

Nom de l’association: DEVILS DE CENON

Email de l’association: renseignements@devilscenon.fr

Lieu : Stade Henri DANFLOUS – Rue Aristide BRIAND

Inscription/Réservation : Non

Programme : https://www.cenon.fr/system/files/webform/soumettre_un_evenement_a_l_agend/26219/img-20230815-wa0000.jpg Hôtel de ville 1 avenue Carnot 33150 Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-cenon.fr https://www.facebook.com/villedecenon/ [{« type »: « phone », « value »: « 0617571029 »}] [{« link »: « mailto:renseignements@devilscenon.fr »}, {« link »: « https://www.cenon.fr/system/files/webform/soumettre_un_evenement_a_l_agend/26219/img-20230815-wa0000.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Hôtel de ville Adresse 1 avenue Carnot 33150 Ville Cenon Departement Gironde

