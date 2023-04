Clean Walk Hôtel de ville Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde

Clean Walk Hôtel de ville, 10 mai 2023, Cenon. Clean Walk Mercredi 10 mai, 14h00 Hôtel de ville Gratuit sur inscription / tout public Au départ du parvis dcity stade dans le quartier HenriSellier, les ambassadeurs du développement durable vous donnent rendez-vous pour une clean walk conviviale! Hôtel de ville 1 avenue Carnot 33150 Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-cenon.fr https://www.facebook.com/villedecenon/ [{« type »: « email », « value »: « ambassadeurE@cenon.fr »}, {« type »: « email », « value »: « brigadeverte@cenon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Hôtel de ville Adresse 1 avenue Carnot 33150 Ville Cenon Departement Gironde Lieu Ville Hôtel de ville Cenon

Hôtel de ville Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Clean Walk Hôtel de ville 2023-05-10 was last modified: by Clean Walk Hôtel de ville Hôtel de ville 10 mai 2023 Cenon Hôtel de ville Cenon

Cenon Gironde