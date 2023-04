Stage d’éloquence Hôtel de ville Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Stage d’éloquence Hôtel de ville, 23 avril 2023, Cenon. Stage d’éloquence Dimanche 23 avril, 10h00 Hôtel de ville Dès 17 ans / 50€ (Re)Découvrir son corps, sa voix, ses émotions…

Etre à l’aise avec soi, son corps, son environnement. Se comprendre et apprendre à lâcher prise, pour prendre un maximum de plaisir.

Oser une parole authentique et assumer sa posture d’orateur.

Prévoir tenue neutre et souple

