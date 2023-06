Visite guidée de l’hôtel de ville Hôtel de ville Castelsarrasin Castelsarrasin Catégories d’Évènement: Castelsarrasin

Visite guidée de l'hôtel de ville
Hôtel de ville Castelsarrasin, 16 septembre 2023, Castelsarrasin.

Samedi 16 septembre, 16h30
Hôtel de ville

Gratuit. Sur inscription.

Laissez-vous conter la belle histoire de l'hôtel de ville, symbole de la République.

Hôtel de ville
Place de la Liberté, 82100 Castelsarrasin
Castelsarrasin 82100 Castelsarrasin
Tarn-et-Garonne
Occitanie

Contact: sylvie.vialatte@ville-castelsarrasin.fr, 06 70 91 01 58

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

