Exposition Hugues Bertin Hôtel de Ville Cassis, 22 décembre 2023, Cassis.

Cassis Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 10:00:00

fin : 2023-12-31 13:00:00

Fasciné par les lieux à l’abandon, Hugues BERTIN explore et photographie de nombreuses serres à l’abandon dans le Var.

Devant la beauté des verres et avant qu’ils ne disparaissent à jamais, il décide de récupérer ces matériaux chargés d’histoire et imprime ses photographies directement dessus.



Pour restituer l’ambiance d’où est issu le verre, il réalise ses propres cadres en acier qu’il laisse volontairement rouiller.



Ses œuvres se fondent sur les traces du passage de l’homme qui s’estompent au fil du temps : l’abandon, l’oubli et les matières qui se décomposent face aux éléments naturels. Le tout dans une ambiance qui lui est indispensable : « l’univers marin ».



Ses créations sont uniques, elles naissent de ces matériaux au destin compromis, de la matérialisation de son imagination, de son obstination et de la patience nécessaire afin de transformer une idée simple en une identité artistique aboutie.



Ses œuvres photographiques et artistiques sont le fruit de ses inspirations familiales et humaines, enlacées par la matière, gravées dans la texture, renforcées par l’acier et colorées par la vie.

Hôtel de Ville Place Baragnon

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



