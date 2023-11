CONSEIL MUNICIPAL – MARDI 19 DÉCEMBRE 2023 Hôtel de Ville Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde CONSEIL MUNICIPAL – MARDI 19 DÉCEMBRE 2023 Hôtel de Ville Carbon-Blanc, 19 décembre 2023, Carbon-Blanc. CONSEIL MUNICIPAL – MARDI 19 DÉCEMBRE 2023 Mardi 19 décembre, 18h30 Hôtel de Ville Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 19 décembre à 18h30 dans la salle du conseil de la mairie. Ordre du jour à venir. Hôtel de Ville 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

