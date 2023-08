Stand TBM (Transports de Bordeaux Métropole) Hôtel de Ville Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde Stand TBM (Transports de Bordeaux Métropole) Hôtel de Ville Carbon-Blanc, 28 août 2023, Carbon-Blanc. Stand TBM (Transports de Bordeaux Métropole) Lundi 28 août, 13h30 Hôtel de Ville Lundi 28 août de 13h30 à 18h00, un stand du réseau des Transports de Bordeaux Métropole (TBM) sera présent dans le hall d’accueil de la mairie.

Vous avez besoin d’un simple renseignement ou bien de créer un abonnement ?

Un conseiller en mobilité TBM sera présent pour répondre à vos questions. Pour tout abonnement, voici les pièces à ramener :

> Photocopie d’une pièce d’identité

> Photo d’identité récente

> Si règlement comptant : chèque, espèces ou carte bancaire

Si règlement par prélèvement mensuel : RIB + Mandat de prélèvement

> Formulaire d’inscription à l’abonnement complété et signé.

Retrouvez l’ensemble des formulaires d’abonnement : Formulaires d’abonnement Pour plus d’informations : www.infotbm.com – 05 57 57 88 88 Hôtel de Ville 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.infotbm.com/fr/tarifs/les-documents-et-formulaires-utiles.html »}, {« link »: « https://www.infotbm.com/fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T13:30:00+02:00 – 2023-08-28T18:00:00+02:00

