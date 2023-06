Fête de la musique 2023 Hôtel de Ville Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde Fête de la musique 2023 Hôtel de Ville Carbon-Blanc, 16 juin 2023, Carbon-Blanc. Fête de la musique 2023 16 et 17 juin Hôtel de Ville FÊTE DE LA MUSIQUE 2023 ! La fête de la musique se déroulera sur deux jours, pour deux fois plus de musique ! ?

? Vendredi 16 juin de 17h à 23h

? Samedi 17 juin de 14h à 23h Le programme est disponible en cliquant ici « LA BOUM DES ENFANTS ! » est organisée le samedi 17 juin de 16h à 19h à la salle polyvalente Favols.

⚠️ attention le nombre de place est limité, veuillez-vous inscrire : Formulaire d’inscription – la boum des enfants Hôtel de Ville 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.carbon-blanc.fr/…/fete-de-la-musique-2023.html »}, {« link »: « https://cutt.ly/laboum2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

