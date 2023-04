Permanence info-rénovation Hôtel de Ville Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Permanence info-rénovation Hôtel de Ville, 11 avril 2023, Carbon-Blanc. Permanence info-rénovation 11 avril – 12 décembre, les mardis Hôtel de Ville Tous les 2è mardis de chaque mois, à la mairie de Carbon-Blanc. 3 créneaux : 14h – 15h – 16h Les dates : Mardi 11 avril 2023 – Mardi 09 mai 2023 – Mardi 13 juin 2023 – Mardi 11 juillet 2023 – Mardi 12 septembre 2023 – Mardi 10 octobre 2023 – mardi 14 novembre 2023 – mardi 12 décembre 2023. ___ Un conseiller est à votre disposition pour étudier gratuitement votre demande et vous accompagner dans vos démarches. > Prenez rendez-vous avec le conseiller info-énergie sur la plateforme « Ma Rénov Bordeaux Métropole » Hôtel de Ville 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://marenov.bordeaux-metropole.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

