Inauguration de la forêt d’Emile Hôtel de Ville, 18 mars 2023, Carbon-Blanc. Inauguration de la forêt d’Emile Samedi 18 mars, 16h30 Hôtel de Ville Nous vous donnons rdv le vendredi 17 mars à 16h30 devant la mairie pour l’inauguration de la forêt pédagogique : la forêt d’Emile !

L’école élémentaire Barbou est lauréate de l’appel à projet du programme MiniBigForest soutenu notamment par Bordeaux Métropole. MiniKidsForest donne la possibilité à un établissement scolaire d’adhérer à un programme pédagogique sur 3 ans visant à penser, planter, étudier et entretenir une mini forêt de plusieurs centaines d’arbres sur une parcelle de 200 m² minimum.

La parcelle retenue, située devant la mairie, a accueilli le 1er décembre dernier 600 arbres !

Les petits jardiniers en herbe (2 classes de CP et 2 classes de CE1) ont été accompagnés, pour l’occasion, par les bénévoles du projet, les enseignants, les parents, les agents de la ville, les élus mais aussi les personnes de la résidence autonomie René Cassagne. Hôtel de Ville 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T16:30:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

