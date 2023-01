Réunion d’information sur les modes d’accueil de la petite enfance Hôtel de Ville Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Réunion d’information sur les modes d’accueil de la petite enfance Hôtel de Ville, 21 janvier 2023, Carbon-Blanc. Réunion d’information sur les modes d’accueil de la petite enfance Samedi 21 janvier, 10h00 Hôtel de Ville Réunion d’information sur les modes d’accueil de la petite enfance Hôtel de Ville 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les différents modes d’accueil de la petite enfance ?

> Participez à la réunion le samedi 21 janvier 2023 à 10h.

Rendez-vous, à la salle du conseil de la mairie. L’équipe de la petite enfance répondra à toutes vos questions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T10:00:00+01:00

2023-01-21T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Hôtel de Ville Carbon-Blanc Departement Gironde

Hôtel de Ville Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

Réunion d’information sur les modes d’accueil de la petite enfance Hôtel de Ville 2023-01-21 was last modified: by Réunion d’information sur les modes d’accueil de la petite enfance Hôtel de Ville Hôtel de Ville 21 janvier 2023 Carbon-Blanc Hôtel de Ville Carbon-Blanc

Carbon-Blanc Gironde