Haute-Marne Découvrez les savoir-faire des artisans : démonstration de dentelle aux fuseaux et maréchalerie. Hôtel de Ville Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, 16 septembre 2023, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon. Découvrez les savoir-faire des artisans : démonstration de dentelle aux fuseaux et maréchalerie. Samedi 16 septembre, 14h30 Hôtel de Ville entrée libre La place de l’Hôtel de Ville sera transformée en lieu de démonstration de ferrage de chevaux par J.V. Maréchalerie d’Attignéville.

Plus discrètes, les dentellières vous montreront leur savoir-faire, avec la participation de Mme C. Brabis.

Marteaux et fuseaux animeront l’après-midi.

Une exposition de dentelles et perles se tiendra dans la salle de la mairie. Hôtel de Ville 16 rue du général Leclerc, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon 52150 Bourmont Haute-Marne Grand Est Cet Hôtel de Ville, ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, témoigne de l’architecture lorraine avec ses fenêtres alignées, petites fenêtres d’attique et de la prospérité de la ville à cette époque. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

