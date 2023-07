Découvrez le patrimoine local en visitant ses églises et en admirant différentes expositions Hôtel de Ville Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Catégories d’Évènement: Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Haute-Marne Découvrez le patrimoine local en visitant ses églises et en admirant différentes expositions Hôtel de Ville Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, 16 septembre 2023, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon. Découvrez le patrimoine local en visitant ses églises et en admirant différentes expositions 16 et 17 septembre Hôtel de Ville entrée libre L’accueil pour ses deux journées de découverte de Bourmont-entre-Meuse et-Mouzon se fera place de l’hôtel de Ville.

Les églises Saint-Joseph (Bourmont), Saint-Rémi (Nijon), Saint-Martin (Goncourt)) et Saint-Martin (Gonaincourt) sont en visite libre et documentée.

La maison Biganzoli vous proposera deux expositions, l’une consacrée au peintre montmartois Georges Villa et l’autre consacrée à la vision de Bourmont par des artistes locaux . Hôtel de Ville 16 rue du général Leclerc, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon 52150 Bourmont Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@shab.fr »}] Cet Hôtel de Ville, ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, témoigne de l’architecture lorraine avec ses fenêtres alignées, petites fenêtres d’attique et de la prospérité de la ville à cette époque. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 SHAB Détails Catégories d’Évènement: Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, Haute-Marne Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 16 rue du général Leclerc, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Ville Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Departement Haute-Marne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Hôtel de Ville Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Hôtel de Ville Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourmont-entre-meuse-et-mouzon/