Visite d’un chef-d’œuvre architectural, l’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Hôtel de ville Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt, 15 octobre 2023, Boulogne-Billancourt.

Visite d’un chef-d’œuvre architectural, l’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Dimanche 15 octobre, 11h00 Hôtel de ville Boulogne-Billancourt Entrée libre

Tony Garnier, architecte Grand Prix de Rome et André Morizet, sénateur-maire de Boulogne-Billancourt, s’associent pour livrer en 1934 le nouvel Hôtel de Ville, symbole de l’union de Boulogne et Billancourt. L’édifice construit fut dès son inauguration en 1934 considéré comme un chef-d’œuvre d’architecture. La presse de l’époque loue la majesté des façades, l’élégance des salons et l’originalité du grand hall. En 1975, c’est au tour de l’État de l’apprécier : il est inscrit sur la liste des monuments historiques.

Hôtel de ville Boulogne-Billancourt 26 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://WWWboulognebillancourt.com M. Ligne 9 (Marcel-Sembat). Bus 126 et 175 (Hôtel de ville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:30:00+02:00

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:30:00+02:00

©Ville de Boulogne-Billancourt