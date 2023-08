Mériadeck, continuités et ruptures Hôtel de ville Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Mériadeck, continuités et ruptures Hôtel de ville Bordeaux, 1 octobre 2023, Bordeaux. Mériadeck, continuités et ruptures 1 octobre et 19 novembre Hôtel de ville 3€ (Gratuit Carte Jeune) Mériadeck, continuités et ruptures Adoré, malaimé mais surtout méconnu, Mériadeck est un véritable témoin de l’architecture de son temps. Il est un geste architectural fort aux abords du centre historique classique.

1er octobre & 19 novembre à 14h30. Rdv devant l’Hôtel de Ville (Tram A et B station Hôtel de Ville), 3€ (Gratuit Carte Jeune), sans réservation. Hôtel de ville Place Pey Berland Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T16:00:00+02:00

2023-11-19T14:30:00+01:00 – 2023-11-19T16:00:00+01:00 balade visite Mairie de Bordeaux Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel de ville Adresse Place Pey Berland Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Hôtel de ville Bordeaux latitude longitude 44.837729;-0.576529

Hôtel de ville Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/