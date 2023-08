CONFERENCE GILLES FABRE Hôtel de Ville Blâmont, 7 octobre 2023, Blâmont.

Blâmont,Meurthe-et-Moselle

Conférence par Madame Christiane Fabre à l’occasion du 90ème anniversaire de l’artiste-peintre Gilles Fabre (1933-2007).

Entrée Gratuite

Informations au 07 82 56 88 47. Tout public

Samedi 2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 . 0 EUR.

Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville

Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Lecture by Christiane Fabre to mark the 90th birthday of painter Gilles Fabre (1933-2007).

Free admission

Information on 07 82 56 88 47

Conferencia de Christiane Fabre con motivo del 90 cumpleaños del pintor Gilles Fabre (1933-2007).

Entrada gratuita

Información en el 07 82 56 88 47

Vortrag von Frau Christiane Fabre anlässlich des 90. Geburtstags des Malers Gilles Fabre (1933-2007).

Der Eintritt ist frei

Informationen unter 07 82 56 88 47

