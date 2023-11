Projection / Débat : « La promesse de l’aidant » d’Edouard Carrion – Jeudi 30 novembre Hôtel de Ville Blagnac, 30 novembre 2023, Blagnac.

Projection / Débat : « La promesse de l’aidant » d’Edouard Carrion – Jeudi 30 novembre Jeudi 30 novembre, 14h30 Hôtel de Ville Renseignements

Rdv à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville

https://youtu.be/X5rBoc4EZq8

Lorsqu'Antoine apprend que sa femme, Séverine, doit dorénavant se déplacer en fauteuil roulant à cause d'une maladie chronique, il pense tout pouvoir gérer à la maison. Mais ce rôle d'aidant crée des tensions dans le couple et met Antoine en difficulté au travail.

Après une longue hospitalisation, Annie, une dame âgée, demande à retourner vivre chez elle, mais sa fille Estelle a tendance à l'infantiliser. Grâce à la bienveillance d'une voisine, Annie va comprendre que si elle veut rester le plus longtemps possible chez elle, elle doit rassurer sa fille, et retrouver une relation d'adulte à adulte.

Hôtel de Ville 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/X5rBoc4EZq8 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T14:30:00+01:00 – 2023-11-30T16:30:00+01:00

blagnac cinéma