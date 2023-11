Conférence Soutien aux arts : les Illustres Toulousains – Jeudi 23 novembre Hôtel de Ville Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Conférence Soutien aux arts : les Illustres Toulousains – Jeudi 23 novembre Hôtel de Ville Blagnac, 23 novembre 2023, Blagnac. Conférence Soutien aux arts : les Illustres Toulousains – Jeudi 23 novembre Jeudi 23 novembre, 18h00 Hôtel de Ville Auditorium Hôtel de Ville Hôtel de Ville 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00 conférence art Détails Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Ville Blagnac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Hôtel de Ville Blagnac latitude longitude 43.634471;1.397323

Hôtel de Ville Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/