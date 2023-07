Cet évènement est passé Collecte solidaire de téléphones – Du 5 au 28 juillet Hôtel de Ville Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Collecte solidaire de téléphones – Du 5 au 28 juillet Hôtel de Ville Blagnac, 5 juillet 2023, Blagnac. Collecte solidaire de téléphones – Du 5 au 28 juillet 5 – 28 juillet Hôtel de Ville Renseignements Du lundi 5 au vendredi 28 juillet, horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville : grande collecte solidaire de téléphones au profit de personnes en difficultés avec Ecosystem partenaire du Tour de France féminin. Hôtel de Ville 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 72 00 »}] [{« link »: « https://www.mairie-blagnac.fr/sport/tour-de-france-feminin-avec-zwift »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

