Conférence : Amalfi et la côte amalfitaine – Jeudi 9 mars Hôtel de Ville Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Conférence : Amalfi et la côte amalfitaine – Jeudi 9 mars Hôtel de Ville, 9 mars 2023, Blagnac. Conférence : Amalfi et la côte amalfitaine – Jeudi 9 mars Jeudi 9 mars, 15h00 Hôtel de Ville

Renseignements

Par l’amicale franco-italienne Hôtel de Ville 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Amalfi est une ville située dans un cadre naturel spectaculaire, au pied de falaises escarpées sur la côte sud-ouest de l’Italie.

RDV à 15h à l’auditorium de d’Hôtel de Ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T15:00:00+01:00

2023-03-09T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Hôtel de Ville Blagnac Departement Haute-Garonne

Hôtel de Ville Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Conférence : Amalfi et la côte amalfitaine – Jeudi 9 mars Hôtel de Ville 2023-03-09 was last modified: by Conférence : Amalfi et la côte amalfitaine – Jeudi 9 mars Hôtel de Ville Hôtel de Ville 9 mars 2023 Blagnac Hôtel de Ville Blagnac

Blagnac Haute-Garonne