Conférence : Niki de St Phalle, ni muse ni soumise – Jeudi 17 novembre Hôtel de Ville Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Conférence : Niki de St Phalle, ni muse ni soumise – Jeudi 17 novembre Hôtel de Ville, 17 novembre 2022, Blagnac. Conférence : Niki de St Phalle, ni muse ni soumise – Jeudi 17 novembre Jeudi 17 novembre, 18h00 Hôtel de Ville Par Geneviève Furnémont en marge de l’exposition aux Abattoirs. Hôtel de Ville 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T18:00:00+01:00

2022-11-17T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Hôtel de Ville Blagnac Departement Haute-Garonne

Hôtel de Ville Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Conférence : Niki de St Phalle, ni muse ni soumise – Jeudi 17 novembre Hôtel de Ville 2022-11-17 was last modified: by Conférence : Niki de St Phalle, ni muse ni soumise – Jeudi 17 novembre Hôtel de Ville Hôtel de Ville 17 novembre 2022 Blagnac Hôtel de Ville Blagnac

Blagnac Haute-Garonne