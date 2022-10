Cérémonie des Rôles Modèles LGBT+ – Mardi 11 octobre Hôtel de Ville Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Cérémonie des Rôles Modèles LGBT+ – Mardi 11 octobre Hôtel de Ville, 11 octobre 2022, Blagnac. Cérémonie des Rôles Modèles LGBT+ – Mardi 11 octobre Mardi 11 octobre, 19h00 Hôtel de Ville

Renseignements

Retransmission en replay de la soirée spéciale de l’association Autre cercle Hôtel de Ville 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Retransmission en replay de la soirée spéciale de l’association Autre cercle au cours de laquelle seront récompensées les personnes LGBT+ ou non dont le comportement, l’exemple ou l’action en faveur de cette inclusion est inspirante pour les autres. Temps forts de cette soirée programmée à l’occasion de la journée mondiale du coming out : présentation du top 100 des personnalités distinguées suivie de témoignages; tables-rondes autour de la thématique de l’inclusion en milieu professionnel : où fait-il bon travailler en tant que LGBT+ en France en 2022 ? Blagnac, ville signataire de la charte d’inclusion des personnes LGBT+ entend ainsi réaffirmer ses valeurs en matière de lutte contre toute forme de discrimination.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-11T19:00:00+02:00

2022-10-11T21:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 1 Place Jean Louis Puig, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Hôtel de Ville Blagnac Departement Haute-Garonne

Hôtel de Ville Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Cérémonie des Rôles Modèles LGBT+ – Mardi 11 octobre Hôtel de Ville 2022-10-11 was last modified: by Cérémonie des Rôles Modèles LGBT+ – Mardi 11 octobre Hôtel de Ville Hôtel de Ville 11 octobre 2022 Blagnac Hôtel de Ville Blagnac

Blagnac Haute-Garonne