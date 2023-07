Découvrez l’histoire d’un bâtiment emblématique, témoin des privilèges et de la renommée d’une célèbre foire Hôtel de ville Beaucaire Catégories d’Évènement: Beaucaire

Autrefois, les banderoles situées au-dessus des soleils portaient la devise de la ville : « CLARA FORO, FIDE CLARIOR » , ce qui signifie « célèbre par sa Foire, illustre par sa fidélité ».

Ouverture proposée par l’association Renaissance du Vieux Beaucaire. Hôtel de ville Place Georges Clemenceau, 30300 Beaucaire Beaucaire 30300 Mas Chambourdon Gard Occitanie Construit à l’emplacement de l’ancien Ostal del Consul, l’hôtel de ville fut, dès l’origine, en partie consacré au « Bureau de la Conservation des Privilèges de la foire ». Il est le seul hôtel de ville en France construit sur ordre du Conseil d’État du roi : l’importance de la foire justifia ainsi la représentation, en façade, du double soleil royal encadrant les armoiries de la Couronne. Dans les banderoles situées au-dessus des soleils, étaient autrefois inscrites la devise de la ville : « CLARA FORO, FIDE CLARIOR» , ce qui signifie : « célèbre par sa foire, illustre par sa fidélité ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

