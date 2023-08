Voyage conté le long de l’Adour : récits en deux langues Hôtel de Ville Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

Voyage conté le long de l’Adour : récits en deux langues Samedi 16 septembre, 14h30, 15h15 Hôtel de Ville Gratuit. Sur Inscription.

Laissez-vous conter l’Adour dans les deux langues, au cours d’un voyage à travers des contes et légendes.

Pendant 30 minutes, l’Euskara et le Français se mêlent pour un moment spécialement préparé pour les petits et les grands par Maider Mourguiart, médiatrice culturelle du Pôle Patrimoine – Ville d’art et d’histoire.

Hôtel de Ville Place de la Liberté, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 46 60 34 »}] L’hôtel de ville de Bayonne et le théâtre Michel-Portal font partie d’un édifice public situé place de la Liberté, à Bayonne. Construit de 1837 à 1842, par l’architecte Nicolas Vionnois, le bâtiment accueille dès sa construction les services de la mairie, le théâtre de la ville, et brièvement les services des douanes.

Depuis 1990, la scène nationale de Bayonne-Sud Aquitain est gestionnaire du théâtre Michel-Portal, sous la direction de Damien Godet depuis 2018.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T15:15:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

©M. Prat