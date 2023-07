Visite guidée de l’hôtel de ville par ses agents Hôtel de Ville Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Visite guidée de l'hôtel de ville par ses agents 16 et 17 septembre Hôtel de Ville Gratuit. Entrée libre. Une équipe d'agents passionnés vous fait visiter l'hôtel de ville, édifice de style néoclassique bâti en 1843. Vous pourrez accéder au grand salon, à la salle du Conseil municipal, au salon des mariages et à l'escalier d'honneur. Hôtel de Ville Place de la Liberté, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine L'hôtel de ville de Bayonne et le théâtre Michel-Portal font partie d'un édifice public situé place de la Liberté, à Bayonne. Construit de 1837 à 1842, par l'architecte Nicolas Vionnois, le bâtiment accueille dès sa construction les services de la mairie, le théâtre de la ville, et brièvement les services des douanes. Depuis 1990, la scène nationale de Bayonne-Sud Aquitain est gestionnaire du théâtre Michel-Portal, sous la direction de Damien Godet depuis 2018.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

