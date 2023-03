Au coeur des ateliers Hôtel de Ville Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Au coeur des ateliers Hôtel de Ville, 26 mars 2023, Bayonne. Au coeur des ateliers 27 mars – 2 avril Hôtel de Ville «Au cœur des ateliers»

→ Du 20 mars au 3 avril

Regard de la photographe Alexandra Vaquero sur plus d’une vingtaine d’artisans d’art de Bayonne et des environs. Entrez dans l’intimité des ateliers, au plus près des gestes qui transforment la matière. Exposition libre et gratuite

R.-V. : péristyle de l’Hôtel de Ville, rue Bernède. Rencontre avec Alexandra Vaquero, photographe

→ Samedi, de 14h à 15h

→ Dimanche, de 16h30 à 17h30

Depuis plusieurs années, Alexandra Vaquero tourne son objectif vers les métiers d’art. Venez découvrir sa démarche de photographe. Présentation suivie d’une visite de l’exposition in situ.

R.-V. : chapelle Notre-Dame, rue Douer Retrouvez toute la programmation des Journées Européennes des Métiers d’Art de la Ville de Bayonne : https://www.bayonne.fr/ Hôtel de Ville 1 avenue maréchal leclerc Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bayonne.fr/ »}] [{« link »: « https://www.bayonne.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T00:00:00+02:00 – 2023-03-27T23:59:00+02:00

2023-04-02T00:00:00+02:00 – 2023-04-02T23:59:00+02:00 photo exposition M. Herradura @Alexandra Vaquero

Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 1 avenue maréchal leclerc Bayonne Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Hôtel de Ville Bayonne

Hôtel de Ville Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Au coeur des ateliers Hôtel de Ville 2023-03-26 was last modified: by Au coeur des ateliers Hôtel de Ville Hôtel de Ville 26 mars 2023 Bayonne Hôtel de Ville Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques