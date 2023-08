Exposition « les grandes femmes résistantes de Bapaume et du Sud Artois » Hôtel de ville Bapaume Catégories d’Évènement: Bapaume

Pas-de-Calais Exposition « les grandes femmes résistantes de Bapaume et du Sud Artois » Hôtel de ville Bapaume, 17 septembre 2023, Bapaume. Exposition « les grandes femmes résistantes de Bapaume et du Sud Artois » Dimanche 17 septembre, 14h00 Hôtel de ville Exposition « les grandes femmes résistantes de Bapaume et du Sud Artois ».

proposée par la Société Archéologique de Bapaume en partenariat avec la ville de Bapaume. Hôtel de ville Place Faidherbe – 62450 Bapaume Bapaume 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 50 58 80 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 @otsa Détails Catégories d’Évènement: Bapaume, Pas-de-Calais Autres Lieu Hôtel de ville Adresse Place Faidherbe - 62450 Bapaume Ville Bapaume Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Hôtel de ville Bapaume latitude longitude 50.104098;2.850415

Hôtel de ville Bapaume Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bapaume/