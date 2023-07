Visite libre de la salle des mariages et du salon d’honneur de l’hôtel de ville Hôtel de Ville Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Nord Visite libre de la salle des mariages et du salon d’honneur de l’hôtel de ville Hôtel de Ville Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul. Visite libre de la salle des mariages et du salon d’honneur de l’hôtel de ville 16 et 17 septembre Hôtel de Ville Visite libre Visite libre des salles habituellement fermées au public. Hôtel de Ville Grand place Charles de Gaulle, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord 03 28 500 600 http://www.ville-bailleul.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville de Bailleul Détails Catégories d’Évènement: BAILLEUL, Nord Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse Grand place Charles de Gaulle, 59270 Bailleul Ville Bailleul Departement Nord Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Hôtel de Ville Bailleul

Hôtel de Ville Bailleul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bailleul/