Portes ouvertes des archives municipales ! 16 et 17 septembre Hôtel de ville Gratuit. Sur inscription. Exposition : « Le sport à Bagnols-sur-Cèze ». Découvrez et fabriquez le premier kirigami de Bagnols-sur-Cèze (ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans, présence d'un adulte obligatoire). Le samedi à 18h dans la cour de l'Hôtel de ville, moment musical proposé par les élèves et professeurs du conservatoire de musique et de danse de Bagnols-sur-Cèze. Hôtel de ville Place Auguste-Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie L'hôtel de ville de Bagnols-sur-Cèze est un édifice civil accueillant les institutions municipales de la ville de Bagnols-sur-Cèze. ll fait l'objet d'une inscription au titre des Monuments historiques depuis 1939. Les Archives municipales se situent au rez-de-chaussée de l'Hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Ville de Bagnols-sur-Cèze

