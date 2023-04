CONFÉRENCE – VENEZ VIVRE LE 4L TROPHY Hôtel de Ville Baccarat Baccarat Catégories d’Évènement: Baccarat

CONFÉRENCE – VENEZ VIVRE LE 4L TROPHY Hôtel de Ville, 27 avril 2023, Baccarat

2023-04-27 20:00:00

Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut

Baccarat

Meurthe-et-Moselle Baccarat . Conférence «Venez vivre le 4L Trophy, une aventure solidaire, un raid humanitaire »

Ludovic Zabel et Tony Dupuis vous invitent à les accompagner sur la route du « 4L Trophy » qu’ils ont empruntée du 14 au 26 février 2023. Inspiré du Paris Dakar, le 4L Trophy est une aventure humanitaire, sportive et solidaire qui rassemble près de 3000 étudiants pour un périple de 10 jours et 6000km de routes, chemins et pistes sableuses, reliant Baccarat à Marrakech en passant par l’Espagne. +33 3 83 76 35 35 http://www.ville-baccarat.com/ Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut Baccarat

