Joseph Fallen: médecin, poète et félibre 1963-1934 Hôtel de ville Aubagne, 11 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Exposition retraçant la vie et l’œuvre du Dr Fallen, ancien capoulié du Félibrige..

2023-12-11 08:00:00 fin : 2024-03-29 18:00:00. .

Hôtel de ville

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition tracing the life and work of Dr. Fallen, former capoulié of the Félibrige.

Exposición sobre la vida y obra del Dr. Fallen, antiguo capellán de la Félibrige.

Ausstellung über das Leben und Wirken von Dr. Fallen, dem ehemaligen Capoulié der Félibrige.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile