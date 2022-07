Visite guidée des Boves Hôtel de ville Arras Catégories d’évènement: Arras

45 minutes. Dernier départ 17h15. Tarifs plein: 6€ Tarif réduit: 3.70€* Réservation indispensable. *S’applique aux étudiants, aux enfants de 6 à 18 ans, aux demandeurs d’emploi, aux anciens combattants et aux personnes en situation de handicap.

Découvrez les boves en vous plongeant dans l’atmosphère des carrières de pierre calcaire, creusées à partir du IXème siècle. Hôtel de ville Place des Héros – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

03 21 51 26 95 Autrefois halle échevinale et commerçante, l’hôtel de ville est élevé de 1502 à 1506. Il a été reconstruit à l’identique pour les façades après la Grande Guerre. La visite guidée des boves est un circuit touristique, aménagé dans les sous-sols de la ville, qui permet de découvrir « l’histoire souterraine » d’Arras. D’abord carrières d’extraction de la pierre, les boves deviennent caves, entrepôts pour les marchands des places, puis abri pour la population d’Arras lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale… Ouvrez les yeux pour découvrir une histoire passionnante dans la pénombre des Boves.

