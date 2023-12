Cet évènement est passé Visite guidée – Angoulême, murs peints, Street-art, graff… Hôtel de Ville Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Début : 2023-06-29 14:30:00

fin : 2023-06-29 16:00:00 Des fresques aux couleurs de la BD s’affichent sur les murs de la capitale du 9ème art mais aussi des œuvres de différents artistes du Street art … Une déambulation décode les coulisses de leur histoire et de leurs techniques..

Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme du Pays d'Angoulême

