Balade urbaine aux abords de l’Hôtel de ville : les places, les jardins, les avenues… Hôtel de ville Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente Balade urbaine aux abords de l’Hôtel de ville : les places, les jardins, les avenues… Hôtel de ville Angoulême, 15 octobre 2023, Angoulême. Balade urbaine aux abords de l’Hôtel de ville : les places, les jardins, les avenues… Dimanche 15 octobre, 15h30 Hôtel de ville Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous au parvis de l’Hôtel de ville d’Angoulême. Un autre regard sur l’histoire de la ville et son développement autour de son emblématique Hôtel de ville… Hôtel de ville 1 place de l’Hôtel-de-Ville, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine Ancien château des comtes d’Angoulême, Hôtel de ville depuis le XIXe siècle, œuvre de Paul Abadie fils. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

2023-10-15T15:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00 ©Carte postale Détails Catégories d’Évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Hôtel de ville Adresse 1 place de l'Hôtel-de-Ville, 16000 Angoulême Ville Angoulême Departement Charente Lieu Ville Hôtel de ville Angoulême latitude longitude 45.648782;0.156085

Hôtel de ville Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/