Visite guidée : « Thé ou café ? » Hôtel de ville Angoulême, 16 septembre 2023, Angoulême.

Visite guidée : « Thé ou café ? » 16 et 17 septembre Hôtel de ville 5 € adulte. Sur inscription avant le 15 septembre. Nombre de places limité à 18 personnes par visite. Point de rendez-vous : cour de l’hôtel de ville.

Profitez d’une lecture de paysages en compagnie des spécialistes des « Villes et Pays d’art et d’histoire ».

Depuis le sommet de la tour Ronde de l’hôtel de ville, autour d’un petit-déjeuner ou d’un goûter convivial, découvrez les paysages grandioses qui font la ville !

Hôtel de ville 1 place de l’hôtel de ville, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 70 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 95 16 84 »}] L’hôtel de ville d’Angoulême est un édifice public construit de 1858 à 1869 au cœur de la ville haute d’Angoulême.

Dessiné par l’architecte Paul Abadie dans un style assez éclectique, inspiré en grande partie de l’esthétique médiévale et ponctué de quelques références à la Renaissance ou au Classicisme, il se dresse à l’emplacement de l’ancien château comtal, dont il ne subsiste que le donjon des Lusignan (XIIIe siècle) et la tour des Valois (XVe siècle). Le beffroi, qui surplombe l’ensemble et accentue son caractère monumental, est largement postérieur à ces deux constructions (XIXe siècle).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême