Visites guidées Samedi 16 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) Limitées à 30 personnes – Réservations sur place Visites guidées conduites par des guides conférenciers agréés.

Accès exceptionnel à la salle des Actes.

RDV : rue Saint-Jacques, devant le portail d’entrée. Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) Parc Ronsard 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Ancien collège des oratoriens fondé en 1623 par le duc César de Vendôme. Honoré de Balzac, il a été élève de 1807 à 1813.

Architecture classique brique et pierre des XVIIe et XVIIIe siècle, hôtel de ville depuis 1982. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

RDV : rue Saint-Jacques, devant le portail d'entrée. Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) Parc Ronsard 41100 Vendôme

