Architecture et énergie au fil du temps

Dimanche 15 octobre, 10h00
Nombre de places limité (15) – Casque obligatoire et tenue adaptée – A partir de 12 ans
PARCOURS URBAIN À VÉLO, TROTTINETTE OU ROLLER

De la place de l’Europe aux berges de l’Arly, en passant par les quartiers de Saint-Sigismond, du Val des Roses et le Parc olympique, ce circuit vous permet de découvrir le maillage urbain riche d’Albertville et son histoire. À travers huit arrêts, observez les architectures remarquables, leurs rapports à l’énergie, et les points de vue qu’offre la ville sur les montagnes.

Rdv devant l’Hôtel de Ville, 12 cours de l’Hôtel de Ville

Durée : 2h30

Parcours facile. Boucle d’environ 7 km.

Port du casque obligatoire quel que soit le mode de déplacement utilisé.

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

