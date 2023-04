Conférence de M. Michel CLAESSENS Hôtel de ville Aix en Provence Salle des Etats de Provence, 12 mai 2023, Aix-en-Provence.

Le CBE Sud Luberon est une association à but non lucratif créée en 1982 et dédiée au dialogue social local élargi. Le CBE est un centre Europe Direct depuis janvier 2019. C’est un label officiel attribué et géré par la Commission européenne. Notre mission est d’organiser des événements en lien avec l’Europe, d’informer sur l’Europe et de contribuer à l’émergence d’une citoyenneté européenne. Le CBE a été renouvelé en tant que Centre Europe Direct pour le prochain cycle jusqu’en 2025.

Ancien commissaire européen et ancien expert en matière d’énergie et d’agriculture au sein de la Direction Générale Recherche et Innovation de la Commission Européenne, M. Michel CLAESSENS s’investit aujourd’hui dans de nombreux événements en lien avec l’UE. Pour le Joli Mois de l’Europe, M. CLAESSENS propose une conférence sur la politique énergétique européenne. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la question énergétique en Europe est un sujet brûlant, source de tensions, de critiques et d’inquiétudes. La politique énergétique de l’UE a dû s’adapter à la situation. Ces éléments seront abordés par M. CLAESSENS.

Hôtel de ville Aix en Provence Salle des Etats de Provence Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence 13100 Aix-en-Provence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:30:00+02:00

CONFERENCE POLITIQUE ENERGETIQUE