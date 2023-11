Fontaine aux jouets Hôtel de Ville Aix-en-Provence, 9 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette grande collecte solidaire permet de soutenir les familles qui en ont le plus besoin. Les associations comptent sur votre générosité. Des milliers de jouets seront ainsi remis afin que chaque enfant ait droit à un cadeau..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Hôtel de Ville Place De l’Hôtel de Ville

Aix-en-Provence 13616 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This major fund-raising campaign helps to support families most in need. The associations are counting on your generosity. Thousands of toys will be donated to ensure that every child has the right to a gift.

Esta gran campaña de recaudación de fondos ayudará a apoyar a las familias que más lo necesitan. Las asociaciones cuentan con su generosidad. Se donarán miles de juguetes para que todos los niños tengan derecho a un regalo.

Diese große solidarische Sammlung ermöglicht es, Familien zu unterstützen, die es am nötigsten haben. Die Vereine zählen auf Ihre Großzügigkeit. Tausende von Spielsachen werden so übergeben, damit jedes Kind ein Geschenk bekommt.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence