Le Festival Mehfil Hôtel de Ville / 6MIC / Théâtre du Centaure / Cité de la musique de Marseille Aix-en-Provence, 18 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Ce festival, dédié à la promotion des arts et des cultures de l’Inde, propose une programmation riche et variée, avec des concerts, des spectacles, des ateliers, des conférences, des projections et des rencontres avec des artistes indiens et français..

2023-11-18 fin : 2023-12-10 . .

Hôtel de Ville / 6MIC / Théâtre du Centaure / Cité de la musique de Marseille

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This festival, dedicated to promoting the arts and cultures of India, offers a rich and varied program, with concerts, shows, workshops, conferences, screenings and meetings with Indian and French artists.

Este festival, dedicado a promover las artes y culturas de la India, ofrece un programa rico y variado de conciertos, espectáculos, talleres, conferencias, proyecciones y encuentros con artistas indios y franceses.

Dieses Festival, das der Förderung der Künste und Kulturen Indiens gewidmet ist, bietet ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm mit Konzerten, Aufführungen, Workshops, Vorträgen, Filmvorführungen und Begegnungen mit indischen und französischen Künstlern.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence