Hôtel de Ville
Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h00
Hôtel de Ville 02200 Soissons
Olympiades : mise à l'honneur d'une classe de collégiens

Viens, je t’emAisne !

Story map autour du parcours de la flamme olympique à Soissons et dans l’Aisne vu par la classe d’UPE2A du collège Gérard Philipe

Salon d’honneur

Salon d'honneur

Dimanche 10 h à 12 h et 15 h à 17 h

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

