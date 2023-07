Résultat jeu photo Hôtel de Ville 02200 Soissons Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons Résultat jeu photo Hôtel de Ville 02200 Soissons Soissons, 15 septembre 2023, Soissons. Résultat jeu photo Vendredi 15 septembre, 18h00 Hôtel de Ville 02200 Soissons L’eau et la lumière dans les paysages de GrandSoissons

15 septembre 18 h

Grilles de l’hôtel de ville Hôtel de Ville 02200 Soissons 02200 soissons Soissons 02200 Aisne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Hôtel de Ville 02200 Soissons Adresse 02200 soissons Ville Soissons Departement Aisne Lieu Ville Hôtel de Ville 02200 Soissons Soissons

Hôtel de Ville 02200 Soissons Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/