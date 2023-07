Visite de l’hôtel de Vendôme, bibliothèque et musée de minéralogie de l’Ecole Mines Paris – PSL Hôtel de Vendôme – Mines Paris PSL Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite de l’hôtel de Vendôme, bibliothèque et musée de minéralogie de l’Ecole Mines Paris – PSL Hôtel de Vendôme – Mines Paris PSL Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite de l’hôtel de Vendôme, bibliothèque et musée de minéralogie de l’Ecole Mines Paris – PSL 16 et 17 septembre Hôtel de Vendôme – Mines Paris PSL Gratuit sur inscription. Un lien sera affiché avant l’évènement Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion d’ouverture au public du jardin et de la terrasse de l’hôtel de Vendôme ainsi que des locaux de la bibliothèque. C’est aussi l’occasion de visiter l’un des plus beaux musée du monde minéralogie avec près de 5 000 échantillons exposés dans un cadre préservé du milieu du XIXe siècle. Hôtel de Vendôme – Mines Paris PSL 60 boulevard Saint Michel Paris 75006 Quartier de l’Odéon Île-de-France 01 40 51 91 39 https://www.musee.minesparis.psl.eu/Accueil/ L’ hôtel de Vendôme a été construit en 1707 par l’architecte Le Blond pour les Chartreux, en bordure de la rue d’Enfer. Il abrite l’école d’ingénieurs Mines Paris – PSL, un musée de minéralogie, le premier du monde comme collection systématique, une bibliothèque patrimoniale de premier ordre. RER B station Luxembourg ; Bus 21,27 38, 82, 84, 85, 89 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

