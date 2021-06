Angers Hôtel de Tinteniac,puis Grandet de la Plesse Angers, Maine-et-Loire Hôtel de Tinteniac Hôtel de Tinteniac,puis Grandet de la Plesse Angers Catégories d’évènement: Angers

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Tinteniac, puis Grandet de la Plesse

L’Hôtel de Tinténiac développe ses façades et toitures (classées M.H) sur la place du Tertre et sont donc visibles sur l’espace public. L’entrée dans la cour principale permet de découvrir la façade principale. Une brochure de présentation gratuite est mise à la disposition du public

Visite libre

Hôtel de Tinteniac puis Grandet de la Plesse (XVe – XVIIe et XVIIIe siècles) Hôtel de Tinteniac,puis Grandet de la Plesse 9 rue Malsou 49100 Angers Angers Maine-et-Loire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

