Ouverture au public de l'Hôtel de Sully

Entrée libre

Ouverture au public de la salle des Gardes, des appartements de la Duchesse et de l'Orangerie de l'Hôtel de Sully avec l'oeuvre de David Tremlett et la présence d'Uchronia dans la cadre de Paris Design Week.

Hôtel de Sully
62, rue Saint-Antoine, Paris 75004

La demeure de Sully. Cet hôtel particulier est construit à partir de 1625 près de la place Royale (aujourd'hui place des Vosges), un aménagement urbain lancé par Henri IV et supervisé par Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559-1641). Ce dernier acquiert l'hôtel en 1634. Il reste dans la famille de Sully jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.

Un établissement public. Son rachat, puis sa restauration par l’État à partir des années 50 donne le coup d’envoi de la réhabilitation du quartier tout entier. L’hôtel est depuis 1967 le siège du Centre des monuments nationaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

