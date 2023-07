Une escapade enchantée au cœur des jardins à la française : découverte du patrimoine, art de la taille de pierres et visites guidées Hôtel de Sambucy Millau, 16 septembre 2023, Millau.

Une escapade enchantée au cœur des jardins à la française : découverte du patrimoine, art de la taille de pierres et visites guidées 16 et 17 septembre Hôtel de Sambucy Gratuit – 12 ans. 2 € + 12 ans.

Profitez d’une agréable promenade à travers les jardins à la française et le jardin potager, où vous pourrez flâner en toute liberté. Explorez le riche patrimoine arboricole et architectural qui vous entoure. Assistez à des démonstrations de taille de pierres effectuées par des artisans locaux, qui perpétuent les gestes ancestraux de la maçonnerie d’art.

De plus, des visites guidées des jardins sont proposées tout au long du week-end, vous permettant d’approfondir votre découverte en compagnie d’un guide expert.

L'hôtel de Sambucy, classé au titre des Monuments historiques, fut construit en 1660, à l'extérieur des remparts de la ville de Millau. Son architecture n'a pas subi de modifications au fil des siècles et il est orné d'un remarquable décor de fresques et de stucs datant du XVIIe siècle.

En 1680, le sieur Duchêne, maître des Eaux et forêts en Rouergue et Quercy, a ajouté un jardin à la française à l’hôtel. Ce jardin a été fidèlement reconstitué en 2000, en se basant sur les dessins originaux. Il comprend un impressionnant parterre de broderies de buis, un canal avec un miroir d’eau et une fontaine, autorisée à l’époque par un arrêté consulaire de la ville. De plus, il abrite une orangerie ainsi qu’un jardin d’hiver, qui est maintenant utilisé en permaculture. Les magnifiques cèdres de l’Atlas, plantés au XIXe siècle, ajoutent une touche spéciale à cet espace.

Ce jardin, représentatif du classicisme français, met en valeur la délicate architecture de style pur du XVIIe siècle de cet hôtel particulier, créant ainsi une harmonie parfaite entre les deux. Accès par le centre ville de Millau.

